L erba detta anche pepolino

: . Timo Werner (Stoccarda, 6 marzo 1996) è un calciatore tedesco, attaccante del Tottenham, in prestito dal RB Lipsia, e della nazionale tedesca.

Italiano: Sostantivo: timo ( approfondimento) (pl.: timi) . (botanica) pianta spontanea arbustiforme, diffusa attorno al Mediterraneo; ha largo uso in cucina come aroma da condimento e nell'industria cosmetica per la preparazione di saponi e profumi della famiglia delle Labiate che cresce nei terreni aridi e calcarei dell'Eurasia temperata, fortemente aromatica, usata in cucina come condimento, in profumeria sotto forma di olio essenziale e in medicina come antisettico e antispasmodico; la sua classificazione scientifica è Thymus vulgaris ( tassonomia) .