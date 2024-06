Era la meraviglia di Rodi

: Il Colosso di Rodi fu una delle sette meraviglie del mondo classico; era un'enorme statua di bronzo del dio Elio situata nel porto di Rodi nel III secolo a. C. Secondo studi contemporanei il colosso non si sarebbe trovato all'accesso del porto, come porta di ingresso per le navi, ma era collocato su un pilastro all'interno di quella che è conosciuta come città vecchia o acropoli di Rodi (che divenne la città dei cavalieri di Malta), in posizione sopraelevata sulla collinetta subito antistante al porto, in modo che fungesse da faro.

Italiano: Sostantivo: colosso ( approfondimento) m sing (pl.: colossi) . (arte) statua enorme. (per estensione) persona che ha un'altezza straordinaria quei due corazzieri erano due colossi.. (senso figurato) persona o azienda che eccelle nel proprio campo di lavoro quell'azienda è un colosso alimentare.. (botanica) fungo dell'ordine delle Agaricali; nome scientifico Tricholoma colossus. Sillabazione: co | lòs | so.