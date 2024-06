enorme disordine

: . Caos (Chaos) è un film direct-to-video statunitense del 2005 diretto da Tony Giglio.

Italiano: Sostantivo: caos ( approfondimento) m inv . (filosofia) la materia informe, antecedente al cosmo. (matematica), (fisica) (per estensione) fase precedente al completamento della creazione. (senso figurato) stato di confusione o disordine estremo ha un caos nel cervello!.. (per estensione) "mancanza" o gesti inaspettati che "creano" "scompiglio" o stupore non si curano minimamente del caos causato, anzi ne traggono una perversa soddisfazione.