Le email che non si vogliono leggere

: Può essere attuato attraverso qualunque sistema di comunicazione, ma il più usato è Internet, attraverso messaggi di posta elettronica, chat, tag board, forum, Facebook e altri servizi di rete sociale. Lo spam (o spamming) indica l'invio, attraverso indirizzi generici non verificati o sconosciuti, di messaggi pubblicitari indesiderati o non richiesti, generalmente di carattere commerciale. Lo spam è noto anche come posta spazzatura (in inglese junk mail) o posta indesiderata.

Italiano: Sostantivo: spam ( approfondimento) . (forestierismo) invio di numerosi messaggi indesiderati ripetuti e monotematici, su scala massiva, in una rete di comunicazione.. Sillabazione: Lemma non sillababile . Etimologia / Derivazione: Spam, abbreviazione di spiced ham ("prosciutto speziato"), è il nome commerciale di un impasto di carne di maiale in scatola prodotto negli Stati Uniti dalla Hormel Foods Corporation a partire dal 1937: lo Spam conobbe una grande diffusione nei paesi anglosassoni durante la Seconda Guerra Mondiale, poiché cibo economico e fra i pochi reperibili, e pertanto in genere non è ritenuto cibo di gran pregio.