Effondere l ultimo respiro

: La caduta della Casa degli Usher (The Fall of the House of Usher) è un racconto del terrore scritto da Edgar Allan Poe. . È conosciuto anche coi titoli La rovina della Casa degli Usher e Il crollo della Casa Usher. Il racconto venne pubblicato per la prima volta nel 1839 sul periodico The Graham's Lady and Gentleman's Magazine, in seguito nella raccolta Racconti del grottesco e dell'arabesco.

Italiano: Verbo: Transitivo: esalare (vai alla coniugazione) . emettere, emanare, solitamente in relazione a qualcosa di evanescente esalava l'ultimo respiro. esalava un profumo meraviglioso.. Sillabazione: e | sa | là | re. Pronuncia: IPA: eza'lare . Etimologia / Derivazione: dal latino exhalare formato da ex- e halare cioè "alitare, soffiare" . Sinonimi: spandere, spargere, effondere, emettere, emanare, mandare fuori.