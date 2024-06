Ebbro di felicità

: . Il termine lean, in alternativa anche sciroppo, texas tea, purple drank o sizzurp, è usato per indicare una droga ricreativa composta da una miscela omogenea a base di sciroppo per la tosse, contenente codeina, prometazina, toseina o entrambe e una bibita gassata.

Italiano: Aggettivo: euforico m sing . (per estensione) estremamente contento ed entusiasta, talvolta in modo evidente anche esternamente sono euforico per la gioia che sto vivendo!. questi bambini quasi urlano cantando perché sono molto euforici oggi.. che prova grande giubilo è quasi sempre euforico, anche se spesso serio. è una danza euforica ma contenuta.. (gergale) (senso figurato) (spregiativo) sovreccitato, senza controllo troppo euforico: è un esaltato.