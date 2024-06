Le durate di due stagioni

: Il semestre europeo consiste in un insieme di procedure volte ad assicurare il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio dei paesi membri dell'Unione europea e dei paesi membri della zona euro. Tali attività sono poste in essere ogni anno dal Consiglio dell'Unione europea su impulso della Commissione e sono dirette a mantenere le condizioni di stabilità economico-finanziaria necessarie per il funzionamento dell'area valutaria.

Italiano: Sostantivo: semestre m sing (pl.: semestri) . (astronomia) periodo di sei mesi. (per estensione)quantità denaro che si sborsa o si intasca ogni sei mesi. Sillabazione: se | mè | stre. Pronuncia: IPA: /se'mstre/ . Etimologia / Derivazione: dal latino semestris, composto di sex ossia "sei" e tema di mensis ovvero "mese" .