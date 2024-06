Divideva in due Berlino

: Il Muro di Berlino (in tedesco Berliner Mauer, nome ufficiale: Antifaschistischer Schutzwall, tradotto Barriera Antifascista) fu un sistema di barriere attivo dal 1961 al 1989, eretto da parte del governo della Germania Est per impedire la libera circolazione delle persone verso la Germania Ovest. Il "Muro" era un lungo sistema di recinzione in cemento armato, lungo 155 km e alto 3,6 metri, che circondò dal 1961 la parte occidentale della città di Berlino, appartenente alla giurisdizione della Germania Ovest, ampia circa 480 km² e comunemente detta Berlino Ovest, per separarla dalla parte orientale della stessa città, divenuta capitale della Germania Est e comunemente detta Berlino Est.

Italiano: Sostantivo: muro ( approfondimento) m sing (pl.: muri, mura) . (architettura) (edilizia) (tecnologia) (ingegneria) ostacolo o separatore più alto che stretto, costruito comunemente di mattoni o cemento ho visitato i resti del muro di Berlino.. (sport) azione difensiva della propria metà campo effettuata creando una barriera contro gli avversari. Voce verbale: muro . prima persona singolare dell'indicativo presente di murare.