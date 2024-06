: . Ameno (Amén in piemontese e in lombardo) è un comune italiano di 848 abitanti della provincia di Novara in Piemonte.

Italiano: Aggettivo: ameno m . piacevole, specialmente alla vista. Sillabazione: a | mè | no. Pronuncia: IPA: /a'mno/ . Etimologia / Derivazione: dal latino amoenus . Sinonimi: allegro, arguto, attraente, dilettevole, divertente, gaio, gradevole, piacevole, simpatico. (di luogo)accogliente, ridente. (di individuo) bizzarro, curioso, strano,. grazioso, bello, delizioso. (di persona, lettura) vivace, spiritoso, comico, spassoso, buffo, brioso, faceto,.