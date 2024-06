Disordinate e confuse

: Come intrinseco nel nome stesso la filosofia è l'amore per la sapienza (intesa come conoscenza) e la ricerca. La filosofia (in greco antico: fsfa, philosophía, composto di fe (phileîn), "amare", e sfa (sophía), "sapienza" o "saggezza", ossia "amore per la sapienza") è lo studio sistematizzato di questioni generali e fondamentali, come quelle sull'esistenza, il senso della vita, la ragione, la conoscenza, i valori, la mente e il linguaggio.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: farraginose f pl . femminile plurale di farraginoso. Sillabazione: far | ra | gi | nó | se. Etimologia / Derivazione: vedi farraginoso . Sinonimi: confuse, mescolate, caotiche, disordinate. disarticolate, disorganiche, involute, fumose, sconnesse, arzigogolate, macchinose, complicate, ingarbugliate, sconclusionate. Contrari: ordinate, precise. semplici, lineari, chiare, coerenti.