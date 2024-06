Dà diritto a una quota degli utili

: . Nel calcio professionistico, il calciomercato è l'insieme delle trattative contrattuali atte a definire il trasferimento di un calciatore da una squadra ad un'altra.

Italiano: Sostantivo: compartecipazione ( approfondimento) f sing (pl.: compartecipazioni) . messa in comune di qualcosa. (diritto) (economia) contributo da parte di più persone al funzionamento di un'attività. (fisica) (chimica) messa in comune di elettroni in un legame covalente. Sillabazione: com | par | te | ci | pa | ziò | ne. Pronuncia: IPA: /kompartetipat'tsjone/ . Etimologia / Derivazione: da con e partecipazione .