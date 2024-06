Un diritto riservato agli azionisti

: Opzione – in finanza, tipo di contratto Opzione – nel cinema, accordo contrattuale tra una casa cinematografica e il detentore dei diritti di un'opera Opzione – nel diritto dell'aviazione, termine contrattuale per la vendita di aeromobili Opzione – nel diritto diplomatico, scelta per la cittadinanza di uno stato o di un altro tramite accordo internazionale Opzione – istituto di diritto privato Opzione – sistema adottato in Alto Adige durante il Fascismo per permettere l'espatrio dei cittadini di lingua tedesca .

Italiano: Sostantivo: opzione ( approfondimento) f sing (pl.: opzioni) . possibilità di scelta. (diritto) (economia) (commercio) (finanza) contratto che permette di comprare o vendere quote di capitale di una società per azioni. (cinematografia) accordo contrattuale tra una casa cinematografica e il detentore dei diritti di un'opera. Sillabazione: op | ziò | ne. Pronuncia: IPA: /op'tsjone/ .