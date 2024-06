Ha diritto a parte del patrimonio del defunto

: La prelazione può essere volontaria, oppure legale. La prelazione può essere onerosa o gratuita: ovvero il concedente può chiedere un pagamento per concedere al prelatore il diritto di prelazione sulla vendita di un bene che possiede. Il diritto di prelazione (in latino ius praeferendi), secondo la legge italiana, è quel diritto in capo ad un soggetto ad essere preferito, rispetto ad un altro a parità di condizioni, nella costituzione di un negozio giuridico.

Italiano: Sostantivo: coerede m e f sing (pl.: coeredi) . (diritto) chi compartecipa ad un'eredità. Sillabazione: co | e | rè | de. Pronuncia: IPA: /koe'rde/ . Etimologia / Derivazione: dal latino coheres .