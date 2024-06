Il dio sibilante

: Eolo (in greco antico: , Aiolos) è un personaggio della mitologia greca, le cui vicende variano notevolmente a seconda dei mitografi che le raccontano. Secondo l'Odissea è il re dei venti e incontra Ulisse in un celebre episodio del poema omerico, ma altri mitografi (in particolare Igino) non fanno alcun cenno a questo suo potere, tanto che non vi è accordo nemmeno sul fatto che si tratti di un unico personaggio, oppure di due (o addirittura tre) personaggi distinti.

Latino: Sostantivo: carcer . carcere, prigione. (scheroso) furfante, malfattore. (poetico) gabbia. (senso figurato) principio, inizio, punto di partenza. inferi. cavità nella quale il dio Eolo imprigionava i venti.