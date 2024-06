La dimostra chi ci sa fare

: (Conoscenze + Abilità) Le differenze di significato del concetto dipendono anche dal contesto e dalla cultura alla quale il termine si riferisce: vi è per esempio una specifica differenza della nozione di competenza nella cultura anglosassone o in quella francofona. Competenza è un termine utilizzato nel campo di diverse discipline e contesti (biologia, psicologia, diritto, linguistica, pedagogia, tecnica).

Italiano: Sostantivo: competenza ( approfondimento) f sing (pl.: competenze) . (sociologia) (diritto) (economia) (medicina) riconosciute capacità nell'esercizio delle proprie funzioni. (familiare) il saper fare qualcosa. (per estensione) ambito entro cui è possibile intervenire e/o agire, anche nel lavoro Con decisione disse: "Non rientra nelle mie competenze".. (politica) (militare) per competenze s'intendono tutti i ruoli rivestiti in un incarico funzioni e competenze.