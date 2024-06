Un device come l iPad

: Il tablet è un dispositivo elettronico portatile composto da un touch screen come principale fonte di input e output, che sostituisce completamente o in parte un computer, adatto per giocare, lavorare o studiare. .

Italiano: Sostantivo: tablet ( approfondimento) m inv . (forestierismo) (elettronica) (informatica) computer portatile di dimensioni compatte, con cui s'interagisce principalmente con un apposito schermo sensibile al tatto, con l'uso di una penna o delle dita un tablet è un dispositivo dotato di uno schermo di grandezza superiore rispetto a uno smartphone.. Sillabazione: lemma non sillababile .