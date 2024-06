È detto anche seppuku

: La parola harakiri, sebbene ampiamente conosciuta all'estero, è usata raramente dai giapponesi, che preferiscono il termine seppuku (composto dagli stessi kanji caratteri in ordine inverso). Seppuku (, tagliare il ventre), comunemente noto in Occidente come harakiri (), è un termine giapponese che indica un antico rituale suicida - obbligatorio o volontario - riservato alla classe guerriera, soprattutto samurai. Diffuso dalla metà del XII secolo fino a gran parte dell'Ottocento, fu ufficialmente bandito nel 1868.

Italiano: Sostantivo: harakiri ( approfondimento) m inv . (forestierismo) (storia) forma di suicidio di antiche origini, praticato in Giappone (storicamente dai samurai) secondo un rituale che prevedeva di infliggersi un colpo di arma da taglio (in genere una spada) al ventre, in genere per espiare un'onta subita che ricadeva sul proprio onore. (per estensione) (senso figurato) azione che si ripercuote in modo negativo verso se stessi fare harakiri (si usa per esempio nello sport quando si fa un autogol o si perde per colpe esclusivamente proprie o per gravi errori).