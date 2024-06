Un Denis enciclopedista del 700

: Fu promotore, direttore editoriale ed editore dell'Encyclopédie, avvalendosi inizialmente dell'importante collaborazione di d'Alembert, che però alle prime difficoltà con la censura (dopo la condanna del testo De l'esprit di Helvétius, anch'egli collaboratore) si ritirerà. Denis Diderot (Langres, 5 ottobre 1713 – Parigi, 31 luglio 1784) è stato un filosofo, enciclopedista, scrittore e critico d'arte francese, uno dei massimi rappresentanti dell'Illuminismo e uno degli intellettuali più rappresentativi del XVIII secolo. Amico e collaboratore di Voltaire e del barone d'Holbach, col quale scrisse numerose opere anonime di intonazione antireligiosa e anticlericale.

Italiano: Verbo: Intransitivo pronominale: trattenersi (vai alla coniugazione) . non andare oltre, soprattutto mediante una forza. (senso figurato) limitare reazioni indesiderate. (senso figurato) non cedere. (per estensione) far sì che qualcuno rimanga in un luogo, spesso con altri individui nel 1773 Diderot sostenne un viaggio faticosissimo per recarsi a San Pietroburgo e trattenersi quattro mesi alla corte di Caterina II di Russia.