La D della sigla TD

: Il motore Diesel, brevettato nel 1892 da Rudolf Diesel, è un tipo di motore alternativo a combustione interna, alimentato in origine a olio vegetale e oggi a gasolio, che sfrutta il principio della compressione per ottenere l'accensione del combustibile in maniera spontanea, quindi non tramite l'azione delle candele d'accensione, impiegate invece dal motore ad accensione comandata. .

Italiano: Aggettivo: diesel . (di) motore a combustione interna dove il combustibile, in genere gasolio, viene iniettato alla fine della fase di compressione nell'aria immessa nei cilindri e brucia senza bisogno di scintilla, per via della temperatura elevata raggiunta con la compressione stessa. (per estensione) indica in modo generico il gasolio, ossia le miscele di carburanti normalmente impiegati nei motori diesel.