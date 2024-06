Un dato del motore

: In meccanica la cilindrata è il volume d'aria teoricamente aspirato durante un ciclo fisico da una macchina volumetrica. Nel caso di una macchina alternativa, è data dal volume descritto dal ciclo del pistone tra il punto morto inferiore e il punto morto superiore. Nel caso di motori a più cilindri, tale grandezza va moltiplicata per il loro numero e talvolta la cilindrata così calcolata è detta totale, per distinguerla dalla cilindrata unitaria, che indica il volume riferito ai singoli cilindri.

Italiano: Sostantivo: cilindrata ( approfondimento) f (pl.: cilindrate) . (meccanica) volume descritto, in un motore a movimento alternativo, dal ciclo del pistone tra le sue due posizioni estreme. (per estensione) automobile che ha una certa cilindrata le macchine di piccola cilindrata consumano molto meno.. Sillabazione: ci | lin | drà | ta. Pronuncia: IPA: /tilin'drata/ . Etimologia / Derivazione: da cilindro .