Costringe a ridurre i consumi

: In politica economica si definisce con il termine austerità la politica di bilancio restrittiva o di rigore dello Stato fatta di tagli alle spese pubbliche al fine di ridurre il deficit pubblico; il termine è usato principalmente in contesti economici per indicare la politica fiscale dello Stato che mira a raggiungere un equilibrato bilancio statale, fino all'optimum rappresentato dal pareggio di bilancio come espresso dall'omonimo teorema.

Italiano: Sostantivo: austerità ( approfondimento) f inv . atteggiamento e comportamento personale rigido e, a volte, intransigente nel contenere i desideri, le esigenze, le abitudini.... (storia), (politica), (economia) politica di contrazione del consumo individuale e di quello della spesa degli enti pubblici. (per estensione) limitazione forzata di qualcosa utile, piacevole, produttivo, liberatorio, anche vitale "Tu credi che la tua apparente austerità sia autorevole.