Così è un pugno che stende

: Ha ricevuto nomination ai Latin Grammy per il "miglior album vocale rock da un duo o un gruppo con voce" e "miglior disco dell'anno" per la canzone El Álbum, vincendo la prima. Gozo Poderoso è un album in studio del 2000 della band colombiana Aterciopelados. .

Italiano: Aggettivo: poderoso . contraddistinto da ingente forza. Sillabazione: po | de | ró | so. Pronuncia: IPA: /pode'rozo/ . Etimologia / Derivazione: deriva dalla contrazione di podere e dal suffisso -oso . Sinonimi: aitante, energico, erculeo, forte, forzuto, gagliardo, massiccio, nerboruto, possente, potente, quadrato, robusto, solido, vigoroso. Contrari: debole, fiacco, flebile, tenue.