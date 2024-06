Cosi procede chi brancola nel buio

: Durante il regime comunista, l'utilizzo sistematico della giustizia politica disseminò l'Unione Sovietica di campi di concentramento. Il Gulag (da: Glavnoe Upravlenie LAGerej i mest zakljucenija, Direzione generale dei campi e dei luoghi di detenzione) era un'istituzione penitenziaria volta a rieducare il prigioniero spesso tramite il lavoro. Arcipelago Gulag è un saggio di inchiesta narrativa, edito in tre volumi, scritto tra il 1958 e il 1968 da Aleksandr Solženicyn sul sistema dei campi di lavoro forzato nell'URSS.

Italiano: Verbo: Intransitivo: brancolare (vai alla coniugazione) . andare a tastoni, cioè colle mani avanti laddove non può la vista, per non urtare in qualche cosa, o per trovare la via; il che si fa dai ciechi, o da chi è al buio, o da chi non sta bene in gambe. (senso figurato) non sapere che pesci pigliare le operazioni chirurgiche non van fatte brancolando.. Sillabazione: bran | co | là | re.