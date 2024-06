Così è la posta sbrigata

: Ha ottenuto asilo politico nel 1984 a Cuba, dove attualmente vive. Arrestata per diverse accuse, tra cui l'uccisione di un agente della polizia, Werner Foerster, avvenuta nel 1973, è evasa nel 1979. Assata Olugbala Shakur, pseudonimo di JoAnne Chesimard, nata JoAnne Deborah Byron (New York, 16 luglio 1947), è un'attivista e terrorista statunitense afroamericana, ex membro del partito delle Pantere Nere, e successivamente del Black Liberation Army (BLA).

Italiano: Aggettivo, forma flessa: evasa f sing . femminile singolare di evaso. Sostantivo, forma flessa: evasa f sing . femminile singolare di evaso. Voce verbale: evasa . participio passato femminile singolare di evadere. Etimologia / Derivazione: (aggettivo) vedi evaso. (voce verbale) vedi evadere.