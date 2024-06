La Soluzione ♚ Così inizia Il 5 maggio La soluzione di 19 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : EI FU SICCOME IMMOBILE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. EIFUSICCOMEIMMOBILE

Significato della soluzione per Cosi inizia il 5 maggio: Il cinque maggio è un'ode scritta da Alessandro Manzoni nel 1821 in occasione della morte di Napoleone Bonaparte, esule a Sant'Elena (possedimenti d'oltremare della corona britannica nell'Oceano Atlantico). Nell'opera, scritta di getto in tre giorni dopo aver appreso dalla Gazzetta di Milano del 16 luglio 1821 le circostanze della morte di Napoleone, Manzoni mette in risalto le battaglie e le imprese dell'ex imperatore francese, nonché la fragilità umana e la misericordia di Dio.

