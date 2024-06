Cosi è chi eccede nella misura

: Viene intesa impropriamente come una condotta dedita esclusivamente al raggiungimento del piacere sessuale, ma può riferirsi in generale ad ogni forma di scherzo, riso o divertimento smodato. La lussuria è un vizio inteso come l'abbandono alle proprie passioni o anche a divertimenti di natura generica, senza il controllo da parte della nostra ragione e della nostra morale. .

Italiano: Aggettivo: smodato m sing . che travalica ogni limite. Sillabazione: smo | dà | to. Pronuncia: IPA: /zmo'dato/ . Etimologia / Derivazione: deriva da s- modo . Sinonimi: esagerato, eccessivo, sproporzionato, enorme, abnorme, incontrollato, sregolato, sfrenato, smoderato. Contrari: moderato, modesto, misurato, limitato. Parole derivate: smodatamente.