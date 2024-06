Cosa difficile da capire

: Il rebus è un gioco enigmistico consistente in una vignetta che il solutore deve interpretare per ricavarne una frase risolutiva. .

Italiano: Sostantivo: rebus m inv . cultismo e latinismo della lingua francese nomenclato nel 1512, con il significato letterale di "per mezzo di cose" . Vedi etimologia per il significato originario che si è convertito nel senso figurato di gioco). (senso figurato) gioco o enigma relativo a qualcosa difficile da comprendere, per cui si deve risolvere o sbrogliare. (araldica) disegno avente lo scopo di richiamare una parola, abitualmente il cognome del titolare di uno stemma un rebus con un beacon e un tun allude al cognome BECKYNTON, un altro con una flint stone (che si suppone essere gold, cioè d'oro) cimata da una mitra allude al vescovo GOLDSTONE.