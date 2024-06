La coperta dei bastimenti

: Nelle imbarcazioni dette "a ponte continuo" corre per tutta la lunghezza della nave, concorrendo alla robustezza della sua struttura, ma nelle unità più grosse può essere affiancata da un castello di prua e da un castello di poppa, strutture sopraelevate destinate ad alloggi, spazi di manovra o magazzini. Nelle imbarcazioni minori è solitamente rivestita con del fasciame in legno, come lo era anche nelle grosse navi fino a non molto tempo prima, dove invece attualmente viene rivestita da materiali sintetici che richiedono meno manutenzione. La coperta, o tolda, nel lessico nautico, è il ponte superiore di una imbarcazione.

Italiano: Sostantivo: tolda ( approfondimento) f sing(pl.: tolde) . (marina) nelle navi a vela, il primo ponte scoperto. (marina) copertura di grossa tela incatramata, utilizzata per coprire e proteggere le barche tirate in secco durante la notte o quando piove. Sillabazione: tòl | da. Pronuncia: IPA: /'tlda/ . Etimologia / Derivazione: dal portoghese tolda, dallo spagnolo tolda . Sinonimi: coperta, ponte.