Controlla le candele

: La banda della Uno bianca fu un'organizzazione criminale italiana che, nell'Emilia-Romagna e nelle Marche, tra il 1987 e il 1994, commise 103 crimini (soprattutto rapine a mano armata), provocando la morte di 24 persone e il ferimento di altre 114. Il nome della banda fu coniato dalla stampa nel 1991 visto che, in molte delle loro azioni, utilizzavano una Fiat Uno di colore bianco, autovettura piuttosto facile da rubare e alquanto diffusa in quel periodo storico in Italia.

Italiano: Sostantivo: elettrauto m inv . (professione) (elettrotecnica) (elettronica) (tecnologia) chi ripara gli impianti elettrici delle automobili. officina dove si riparano gli impianti elettrici delle automobili. Sillabazione: e | let | tràu | to. Pronuncia: IPA: /elet'trauto/ . Etimologia / Derivazione: formato da elettro- (contrazione di elettricista) ed auto ( contrazione di automobile); significa letteralmente "elettricista delle automobili" .