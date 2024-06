Contornano l arrosto

: , 1753) è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Solanacee, originaria del Perù, della Bolivia, del Messico e del Cile e portata in Europa dagli spagnoli nel XVI secolo intorno al 1570. Coltivata in tutto il mondo dalle zone temperate a quelle subtropicali, in condizioni climatiche molto differenti, riveste particolare importanza nei climi temperati. La patata (Solanum tuberosum L. Non si conoscono varietà spontanee né si sa da quale specie originaria di Solanum si sia originata la patata diffusa dal Centro e Sud America.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: patate f pl . (botanica) plurale di patata per non ingrassare si possono mangiare liberamente patate e altri tuberi.. Sillabazione: pa | tà | te. Etimologia / Derivazione: vedi patata . Parole derivate: scavapatate, schiacciapatate. Iperonimi: Spermatofite, Angiosperme, Dicotiledoni, Solanacee.