consegnati

: In informatica una base di dati, detta anche, dall'inglese, database o data base, o anche banca dati, è una collezione di dati organizzati immagazzinata e accessibile per via elettronica. Nel linguaggio comune e informale, la locuzione database tende ad essere utilizzata impropriamente con varie sfumature di significato, di ordine più generale rispetto a "collezione astratta di dati": database server: ovvero il sistema fisico, comprendente sia le risorse di elaborazione che di memorizzazione necessarie al funzionamento della base di dati; database management system: ovvero il sistema software necessario all'interfacciamento con la base di dati.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: dati m pl . plurale di dato. Sostantivo, forma flessa: dati m pl . plurale di dato. Voce verbale: dati . participio passato maschile plurale di dare. seconda persona singolare dell'indicativo presente di datare. prima persona singolare del congiuntivo presente di datare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di datare. terza persona singolare del congiuntivo presente di datare.