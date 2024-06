Concittadino di V. Bellini

: La "città etnea" è inoltre il decimo comune italiano per popolazione, nonché primo fra i non capoluoghi di regione. Cuore di un agglomerato urbano di circa 700. Catania (AFI: /ka'tanja/, , Catania in siciliano) è un comune italiano di 298 209 abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana in Sicilia e centro della principale conurbazione dell'isola. 000 abitanti esteso fino alle pendici sud orientali del Monte Etna, è il centro dell'area metropolitana più densamente popolata della Sicilia, e di una più ampia conurbazione nota come Sistema lineare della Sicilia orientale, su una superficie di 2 400 chilometri quadrati.

Italiano: Aggettivo: catanese m e f sing(pl.: catanesi) . che è inerente a Catania. Sostantivo: catanese m e f sing(pl.: catanesi) . chi abita o è originario di Catania. Sillabazione: ca | ta | né | se. Pronuncia: IPA: /kata'nese/ o IPA: / /kata'nese/ . Etimologia / Derivazione: deriva da Catania . Termini correlati: agrigentino, ennese, girgentino, messinese, nisseno, palermitano, ragusano, siracusano, trapanese.