Comprende zoologia botanica e mineralogia

: Questa disciplina si interessa alla ricerca diretta allo studio ed alla descrizione degli elementi vitali e della struttura sociale delle varie specie, interessando ambiti specifici delle scienze naturali, come la biologia, la botanica, la zoologia, la paleontologia e la geologia. La storia naturale è la ricerca scientifica riguardante gli esseri ed oggetti presenti in natura, come piante, animali e minerali.

Italiano: Locuzione nominale: storia naturale ( approfondimento) f . (scienza) insieme di ricerche che riguardano la composizione della natura la storia naturale, a differenza della finanza e della tecnologia, non ha una vera e propria formalizzazione fisicomatematica.. Sillabazione: stò | ri | a - na | tu | rà | le. Etimologia / Derivazione: da storia e naturale .