Comprende venti undici

: . Il campionato di calcio di Serie B, colloquialmente abbreviato in Serie B e ufficialmente denominato Serie BKT dal 2018 per ragioni di sponsorizzazione, è la seconda divisione professionistica del campionato italiano di calcio maschile, gestito dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B.

Italiano: Lettera: C . terza lettera maiuscola dell'alfabeto italiano. Sostantivo: C s. f. o m. inv. . terza lettera maiuscola dell'alfabeto italiano. indica il terzo elemento di una serie. (chimica) vitamina C, nome comune dell'acido ascorbico. (musica) nella notazione musicale in uso nei paesi di lingua inglese e tedesca indica la nota "do". (sport) categoria sportiva che disputa un campionato semiprofessionistico inferiore alla serie B.