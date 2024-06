Comprende anche l Islanda

: Come continente, è l'unico situato interamente nell'emisfero settentrionale (se si considerano le Americhe come un solo continente) e costituisce l'estremità occidentale del supercontinente Eurasia, o anche una delle tre parti (la nord-occidentale) del supercontinente Eurafrasia, che è detto più comunemente "Continente Antico" o "Vecchio Mondo". L'Europa (AFI: /eu'rpa/) è una regione geografica del mondo, comunemente considerata un continente in base a fattori storico-culturali e geopolitici.

Italiano: Nome proprio: Europa ( approfondimento) f . (geografia) continente che si estende dall'Oceano Atlantico all'Asia, della quale ultima costituisce in realtà una grande penisola, limitata convenzionalmente ad est dai monti Urali e dal Caucaso a parte l'Oceania, a differenza degli Stati Uniti d'America, l'Europa è molto vicino agli altri due continenti: ciò da un punto di vista strategico.