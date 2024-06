Comporta una pena

: Secondo alcuni autori il reato si scompone in un elemento oggettivo e in uno soggettivo (teoria della bipartizione), secondo altri in fatto tipico, antigiuridico, colpevole (teoria della tripartizione); una dottrina minoritaria lo considera invece formato da quattro elementi: fatto umano, antigiuridico, colpevole, punibile. Tecnicamente, il reato è un fatto umano (commissivo od omissivo) vietato dall'ordinamento giuridico di uno Stato, alla cui realizzazione consegue una sanzione penale. Il reato, in diritto, è un comportamento che la legge espressamente punisce con una sanzione particolarmente afflittiva, denominata "sanzione penale" (principio di tassatività). Esso rientra nella più ampia categoria dell'illecito.

Italiano: Sostantivo: reato ( approfondimento) m sing (pl.: reati) . (diritto) atto contrario alla legge di uno stato e punibile con una pena apologia di reato: persistente accanimento in uno o più crimini e talvolta con struttura organizzata a tal fine.. Sillabazione: re | à | to. Pronuncia: IPA: /re'ato/ . Etimologia / Derivazione: dal latino reatus cioè "condizione di accusato" . Sinonimi: (diritto) crimine, delitto, misfatto, illecito, trasgressione, infrazione, misfatto, trasgressione, colpa.