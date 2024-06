I componenti della dinastia regnante in Giordania

: Con i termini hashemita, hascemita, ascemita e ascimita si indicarono dapprima i discendenti di Hashim ibn Abd Manaf, antenato (bisnonno) di Maometto, e i parenti di quest'ultimo. In età moderna con queste parole si designano i membri di una dinastia (dinastia ascemita) fondata nel 1916 dallo sceicco di La Mecca Al-usain ibn Ali, la quale dominò prima nell'Hegiaz in Arabia, poi in Iraq e Transgiordania, e da ultimo (con Abd Allah I, Hussein e, dal 1999, Abd Allah II), nel regno ascemita di Giordania.

Italiano: Aggettivo: hascemita f sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: ha | sce | mì | ta. Pronuncia: IPA: /ae'mita . Etimologia / Derivazione: deriva da Hašim ibn ‘Abd Manaf, nome di un ascendente di Maometto . Varianti: hashimita.