Commesso degli uffici pubblici

: Il film, 23º classico Disney, è incentrato sulla Società Internazionale di Salvataggio, un'organizzazione di topi con sede a New York dedicata ad aiutare le vittime di rapimento in tutto il mondo. Due di questi topi, l'elegante Miss Bianca e il suo co-agente, il nervoso usciere Bernie, si avviano a salvare Penny, una bambina orfana tenuta prigioniera nella "palude del Diavolo" dalla cacciatrice di tesori Madame Medusa. Le avventure di Bianca e Bernie (The Rescuers) è un film d'animazione del 1977 diretto da Wolfgang Reitherman, John Lounsbery e Art Stevens.

Italiano: Sostantivo: usciere m sing . (professione) Impiegato che fornisce informazioni ai visitatori per poi accompagnarli ed annunciarli.. (marina) Nave medievale di grosse dimensioni atta al trasporto di quadrupedi; il nome deriva dal grosso uscio che aveva a poppa per far entrare/uscire gli animali.. Sillabazione: u | sciè | re. Pronuncia: IPA: /u're/ . Etimologia / Derivazione: derivazione di uscio .