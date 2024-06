La città dei Portuensi

: La sua area metropolitana conta circa 1. 000 abitanti ed è la seconda più popolosa del Portogallo dopo l'area metropolitana di Lisbona. 775. 592 abitanti nel 2022. Si trova sulla riva settentrionale del fiume Duero (in portoghese Douro), poco distante dall'oceano Atlantico. Porto (in italiano anche conosciuta come Oporto) è una città del Portogallo, capoluogo del distretto omonimo, quarto comune e seconda città più popolosa del Paese, con 240.

Italiano: Sostantivo: porto ( approfondimento) m sing (pl.: porti) . (architettura) (edilizia) (marina) (ingegneria) complesso di strutture adibiti all'attracco delle navi. (per estensione) città, la cui attività economica gravita sul suo porto Marsiglia è un grande porto.. (per estensione) quanto pagato per un trasporto. (enologia) vino portoghese che si produce vicino alla città di Oporto.