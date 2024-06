La città con il Festival della canzone

: È il primo e più importante comune della provincia per popolazione, secondo solo al comune di Genova come bilancio, il quarto per popolazione della regione dopo Genova, La Spezia e Savona. Remo; Sanrèm o San Römu nel dialetto locale; Sanremmo in ligure; Sant Rémol in occitano; Villa Matutiae o Civitas Sancti Romuli in latino) è un comune italiano di 53 035 abitanti della provincia di Imperia in Liguria. Sanremo (in passato anche San Remo, abbreviato solitamente in S.

Italiano: Verbo: Intransitivo pronominale: slittare (vai alla coniugazione) . andare in slitta. (senso figurato) (di data) essere posticipata il COVID-19 ha fatto slittare la gara di ciclismo Milano-Sanremo.. Sillabazione: slit | tà | re. Pronuncia: IPA: /zlit'tare/ . Etimologia / Derivazione: deriva da slitta . Sinonimi: (di persona) scivolare, sdrucciolare, sbandare. (di veicoli) girare a vuoto.