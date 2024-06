Lo è ciò che arreca svantaggio

: Con il termine ottimizzazione per i motori di ricerca (in inglese search engine optimization, in acronimo SEO) si intendono tutte quelle attività volte a migliorare la scansione, l'indicizzazione ed il posizionamento di un'informazione o contenuto presente in un sito web, da parte dei crawler (detti anche bot) dei motori di ricerca (quali ad es. ) al fine di migliorare (o mantenere) il posizionamento nella pagina dei risultati del motore di ricerca (SERP). Google, Yahoo!, Bing, Yandex, Baidu ecc.

Italiano: Aggettivo: penalizzante m e f sing(pl.: penalizzanti) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Voce verbale: penalizzante . participio presente di penalizzare. Sillabazione: pe | na | liz | zan | te. Etimologia / Derivazione: vedi penalizzare .