Un cereale per equini e per la colazione

: . , 1753) è una specie di pianta spermatofita monocotiledone appartenente alla famiglia Poaceae (sottofamiglia Pooideae ex Graminaceae). L'avena comune (nome scientifico Avena sativa L.

Italiano: Sostantivo: avena ( approfondimento) . (botanica) pianta della famiglia delle Graminacee (o Poacee) con fusto alto un metro e più, fiori a paia in spighette pendenti disposte in una pannocchia, con chicchi molto sottili, utilizzata come biada per animali e come farina e fiocchi per l'uomo. strumento usato dai pastori a fiato, zampogna. Sillabazione: a | vé | na. Pronuncia: IPA: /a'vena/ .