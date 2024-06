Si cerca distendendosi

: . Relax è il quarto album in studio del cantautore italiano Calcutta, pubblicato il 20 ottobre 2023 dalla Bomba Dischi.

Italiano: Sostantivo: relax inv . (forestierismo) stato di riposo fisico e psichico totale indotto o voluto. (per estensione) momento in cui godersi un po' di pace. (senso figurato) abbandonarsi a piacevolezze, talvolta rare un bel bagno caldo per lungo tempo farebbe trovare parecchio relax a molte persone.. (familiare) in tutta tranquillità mi sono concesso una passeggiata che ho fatto con relax.