La cerca chi desidera stare con se stesso

: Animale sociale per definizione, l'uomo anche in condizione di solitudine è coinvolto sempre in un intimo dialogo con gli altri. La solitudine è una condizione e un sentimento umano nei quali l'individuo si isola per scelta propria (se di indole solitaria), per vicende personali e accidentali di vita, o perché isolato o ostracizzato dagli altri esseri umani, generando un rapporto (non sempre) privilegiato con se stesso.

Italiano: Sostantivo: solitudine ( approfondimento) f sing (pl.: solitudini) . (sociologia) (psicologia) l'essere senza alcuno accanto. (senso figurato) condizione di un luogo non abitato. (religione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu grazie ad un periodo di solitudine iniziò la via del pentimento.. (per estensione) momentaneo isolamento, anche pacifico tra sé e sé beh, un po' di solitudine qualche volta.