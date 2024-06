Il cavallo dei Lapponi

: Le renne variano considerevolmente per colore e dimensione. La renna (Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)), nota anche come caribù in America del Nord, è un cervide delle regioni artiche e subartiche, con popolazioni sia stanziali sia migratrici; è l'unica specie del genere Rangifer (C. H. Sebbene nel complesso sia piuttosto diffusa e numerosa, alcune delle sue sottospecie sono rare e una di esse si è già estinta. Smith, 1827).

Italiano: Sostantivo: renna ( approfondimento) f (pl.: renne) . (zoologia) (mammalogia) mammifero artiodattilo appartenente alla famiglia dei cervidi, fornito di palchi cornei cedui in entrambi i sessi che vive vicino nelle regioni polari; la sua classificazione scientifica è Rangifer tarandus ( tassonomia). Sillabazione: rèn | na. Pronuncia: IPA: /'rnna/ . Etimologia / Derivazione: dal francese renne che deriva dal norreno hrein che significa "cervo" .