Il castello con la Tavola Rotonda

: Camelot (AFI: /'kamelot/) era la fortezza del leggendario Re Artù: fu citata per la prima volta da Chrétien de Troyes nel suo poema Lancillotto o il cavaliere della carretta e acquisì un'importanza via via crescente nelle opere che, nel corso dei secoli, svilupparono la mitologia del ciclo arturiano. .

Italiano: Sostantivo: strillone m sing . venditore di giornali che urla i titoli per strada. (familiare) persona che parla a voce alta. Sostantivo, forma flessa: strillone f pl . plurale di strillone. Sillabazione: stril | ló | ne. Pronuncia: IPA: /stril'lone/ . Etimologia / Derivazione: deriva da strillare .