La Casa della Playstation

: Sony Corporation (, Soni Kabushiki-gaisha), meglio nota semplicemente come Sony o SONY, (in precedenza Tokyo Tsushin Kogyo) è una multinazionale conglomerata giapponese fondata nel 1946 con sede a Minato, quartiere di Tokyo. Sony si concentra principalmente sull'elettronica di consumo, sui videogiochi, intrattenimento e servizi finanziari. La società è uno dei principali produttori di prodotti elettronici per il mercato dei consumatori e professionale.

Italiano: Sostantivo: playstation ( approfondimento) f inv . (forestierismo) (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) (giochi) marchio registrato che identifica una serie di console da videogiochi prodotta da Sony molti ragazzi giocano con la playstation.. Sillabazione: play | sta | tion. Pronuncia: IPA: /,plj'steon/ . Etimologia / Derivazione: formato da play cioè "gioco" e da station ossia "stazione" .