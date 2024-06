Capitata all improvviso

: . La Morte Improvvisa e Inattesa di Soggetti in corso di Epilessia o Sudden Unexpected Death in Epilepsy (SUDEP) è il decesso di individui affetti da epilessia in buono stato di salute e in cui l'autopsia non riesce a riscontrare una causa del decesso.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: inattesa f sing . femminile di inatteso. Sillabazione: i | nat | tè | sa. Etimologia / Derivazione: vedi inatteso . Sinonimi: fortuita, impensata, imprevedibile, imprevista, improvvisa, inaspettata, inimmaginabile, inopinata, insospettata, repentina sconvolgente subitanea. . Contrari: annunciata, aspettata, attesa, prevista. Enrico Olivetti, Dizionario Italiano Olivetti edizione on line su www.