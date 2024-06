Un caos indescrivibile

: La torre di Babele (in ebraico , migdàl Bavèl) è la leggendaria costruzione di una torre, o un edificio elevato in qualche modo assimilabile ad essa, di cui narra la Bibbia nel libro della Genesi: 11,1-9, la cui costruzione avrebbe rappresentato una sfida a Dio e causato la diversità linguistica fra i popoli del mondo. Il racconto della sua costruzione ha un parallelo in un poema sumerico, Enmerkar e il signore di Aratta, e nel Libro dei Giubilei (10, 18-27).

Italiano: Sostantivo: babele f inv . posto ove c'è baccano. Sillabazione: ba | bè | le. Pronuncia: IPA: /ba'ble/ . Etimologia / Derivazione: dalla torre di Babele, antico nome di Babilonia . Sinonimi: babilonia, bolgia, caos, confusione, disordine,. baccano, bailamme, baraonda, cancan, frastuono, marasma, trambusto. (senso figurato) cagnara. (popolare) casino. Contrari: ordine, silenzio, tranquillità, calma.