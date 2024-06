buffa commediola

: Il processo farsa, noto anche come processo burla, farsa giudiziaria o processo sommario, e con alcune peculiarità anche come processo mediatico, è un processo pubblico in cui le autorità giudiziarie hanno già stabilito la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Il processo vero e proprio ha come unico obiettivo la presentazione al pubblico sia dell'accusa che del verdetto in modo che servano sia da esempio impressionante che da monito per altri aspiranti dissidenti o trasgressori.

Italiano: Aggettivo: farsa . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sostantivo: farsa ( approfondimento) f sing (pl.: farse) . (teatro) breve commedia buffa, perlopiù in un atto; oggi, con valore normalmente spreg., commedia grossolana, con poche o nessuna ambizione artistica.. (senso figurato) serie di avvenimenti sciocchi o ridicoli, specialmente nel linguaggio politico: evento privo di qualunque serietà quelle elezioni sono state una farsa.